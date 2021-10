Per la Verità il vero problema è il green pass, altro che fascismo (Di martedì 12 ottobre 2021) «Si alza un polverone per i nostalgici del Ventennio per coprire le difficoltà di applicazione di una misura repressiva che non ha eguali al mondo. Ma non è immaginabile escludere 8 milioni di vaccinati dalla vita sociale. Le loro proteste vanno ascoltate». Decide di usare questo sommario La Verità sulle proteste di piazza che hanno attraversato Roma nel fine settimana e che, con ogni probabilità, vivranno altre code di tensione nel corso di questa settimana che prelude all’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro. Il titolo, urlato a tutta prima pagina, è se vogliamo ancora più eloquente: «Il problema è il pass, non il fascismo». LEGGI ANCHE > Riunione di Sinistra Italiana via Zoom, 40 utenti anonimi entrano per condividere svastiche e insulti La ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 ottobre 2021) «Si alza un polne per i nostalgici del Ventennio per coprire le difficoltà di applicazione di una misura repressiva che non ha eguali al mondo. Ma non è immaginabile escludere 8 milioni di vaccinati dalla vita sociale. Le loro proteste vanno ascoltate». Decide di usare questo sommario Lasulle proteste di piazza che hanno attraversato Roma nel fine settimana e che, con ogni probabilità, vivranno altre code di tensione nel corso di questa settimana che prelude all’obbligo disui luoghi di lavoro. Il titolo, urlato a tutta prima pagina, è se vogliamo ancora più eloquente: «Ilè il, non il». LEGGI ANCHE > Riunione di Sinistra Italiana via Zoom, 40 utenti anonimi entrano per condividere svastiche e insulti La ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Anna Politkovskaja, la giornalista uccisa il 7 ottobre 2006 per aver raccontato la verità sulle violenze russe in C… - NicolaPorro : Viviamo davvero una fase di #cambiamenticlimatici pericolosi per l’uomo e l’ambiente? Ecco cosa mi scrive uno geolo… - AngeloCiocca : Male non fare, paura non avere. Per chi vuole la verità (quella vera) e non strumentale, legga questo articolo de… - Laurabarby : @chiaberger Per la verità landini è favorevole al vaccino obbligatorio - ariolele : RT @AzzurraBarbuto: Ho sbagliato e lo ammetto. L’allarme fascismo che per anni ho definito ridicolo, falso e strumentale, in verità esiste.… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Verità Dora morta a Potenza, il violento litigio con il fidanzato e quel post Fb contro la violenza sulle donne Vogliamo la verità'. I familiari di Dora Lagreca , la ragazza di 30 anni precipitata dal quarto ... Ora la procura lo ha indagato per il reato di istigazione al suicidio. Un atto dovuto. Oggi sarà ...

Nazareno MMXX, grande successo per il libro Coco Chanel con una parata di stelle ... restituendoci la persona Chanel al di là dell'icona, le sue verità oltre le leggende e le ... Scatti e bollicine anche per Domenico Vacca, icona di made in italy e luxury brand, accompagnato dall'...

"Per Il padrino? Un accordo con la mafia": la verità dietro al film ilGiornale.it Vogliamo la'. I familiari di Dora Lagreca , la ragazza di 30 anni precipitata dal quarto ... Ora la procura lo ha indagatoil reato di istigazione al suicidio. Un atto dovuto. Oggi sarà ...... restituendoci la persona Chanel al di là dell'icona, le sueoltre le leggende e le ... Scatti e bollicine ancheDomenico Vacca, icona di made in italy e luxury brand, accompagnato dall'...