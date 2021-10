Nuovo digitale terrestre | come capire se la TV è compatibile o se la devi cambiare

(Di martedì 12 ottobre 2021) Per Mediaset invece di TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.sapere se tv e decoder sono compatibili Per essere sicuri che il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo digitale

Importanti cambiamenti in vista con il passaggio alterrestre, con molti canali Rai e Mediaset che spariranno a partire dal prossimo 20 ottobre. Le nuove tecnologie ci permettono di compiere molte operazioni in modo facile e veloce. Ne ......di Treviso erogherà i servizi catastali e cartografici mediante la nuova piattaformaSIT (... 'Per via della migrazione alsistema - comunica l'agenzia delle entrate - dal 19 al 24 ottobre ...Il primo appuntamento, intitolato “Gli italiani e la salute: rivoluzione digitale per un nuovo ecosistema”, sarà trasmesso in streaming mercoledì a partire dalle ore 11:00 sull’homepage e sul sito di ...(Teleborsa) - Da domani fino al 16 ottobre Inwit primo Tower Operator Italiano, sarà presente con uno stand alla prima edizione di EARTH TECHNOLOGY EXPO. L'esposizione, che si terrà a Firenze presso l ...