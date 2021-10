No-vax e cospirazionismo militante | c’è un rischio per le istituzioni?

(Di martedì 12 ottobre 2021) Quanto avvenuto a Roma il 9 ottobre dimostra senza dubbio che il complottismosi è ormai legato, quasi indissolubilmente, all’estremismo di destra e in misura minore al mondo anarco-insurrezionalista. Per comprendere a fondo la pericolosità di questo legame, è necessario premettere che il mondo delnon è soltanto caratterizzato dall’ignoranza e dal ridicolo. La sua attuale incarnazione è estremamente perniciosa e si diffonde rapidamente per contagio. È tuttavia altrettanto necessario distinguere tra la semplice fruizione dei suoi contenuti e l’aspetto inquietante della militanza violenta, che oggi rappresenta purtroppo una frazione sempre più sostanziale di questa subcultura. Mentre la fruizione passiva, che avviene quasi esclusivamente tramite canali online come per esempio sui social media tradizionali, è pressoché innocua, ...

... vedono infatti nelun grande bacino potenziale di simpatizzanti, all'interno del ...che certi movimenti dell'estrema destra storica italiana si siano schierati a supporto dei No -e ......che ilsi evolva come una minaccia per il sistema industriale e produttivo del Paese. Ma vorrei anche precisare che con questo non intendo suggerire che tutto il mondo No -o ...Andrea Molle, professore della Chapman University e ricercatore START InSight, riflette sul legame tra complottisti e neo-fascisti ...L'esperto: "La pandemia li ha scatenati e la teoria del complotto li fa sentire eroi. Sono invece pericolosi per il sistema produttivo del Paese" ...