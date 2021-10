NFL | Week 5 – Baltimora batte Indianapolis e vola a 4-1

(Di martedì 12 ottobre 2021) La quinta settimana di National Foobtall League si chiude con la vittoria dei Ravens.con il punteggio di 25-31 e ottiene il quarto successo in campionato. Alle due squadre non bastano quattro quarti per decidere la gara, con la formazione di casa che strappa la vittoria all’over time.: com’è andata la partita?inizia la gara molto meglio rispetto a. I Colts sembrano avere il controllo del gioco, sia in attacco sia soprattutto in difesa, con la retroguardia che non da spazi a Jackson e compagni. Nel secondo tempo, arriva la reazione diche riesce a gestire meglio i suoi drive offensivi e rimontare l’iniziale svantaggio. I padroni di casa ...

gioganci : RT @huddlemag: La rubrica dove andremo a vedere quali sono stati per noi, i migliori giocatori difensivi di week 5 NFL e anche la miglior u… - huddlemag : La rubrica dove andremo a vedere quali sono stati per noi, i migliori giocatori difensivi di week 5 NFL e anche la… - huddlemag : RT @Luca_Belli_FI: ?? Il mio pupillo @kylepitts__ è uno dei tre protagonisti del mio Rookie Watch di questa settimana, disponibile ora sul s… - Luca_Belli_FI : ?? Il mio pupillo @kylepitts__ è uno dei tre protagonisti del mio Rookie Watch di questa settimana, disponibile ora… - gioganci : RT @huddlemag: Rookie Watch è la rubrica di Huddle Magazine in cui ogni settimana analizzeremo la prestazione e la crescita di tre rookie N… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL Week

Huddle Magazine

Altre collaborazioni hanno incluso la(National Football League) americana e la NBA (National ... Balenciaga per la seconda volta non ha partecipato ad alcuna delle Fashionappena terminate: ......all - new digital collectibles will givefans the unique opportunity to collect and own NFTs featuring some of the greatest and the most talked about in - game Moments from leading players- ...Reputo che la prudenza, insieme ad educazione alimentare e sessuale, dovrebbe essere una materia insegnata a scuola: io la prudenza l’ho imparata verso la fine di settembre del 2014, quando ...Buffalo da sogno, Buccaneers a valanga, Packers che fatica, show tra Chargers e Browns: partita dell’anno (?) Una domenica piena di partite tirate, dove non sono mancate azioni ...