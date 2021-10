Napoli | ripresi oggi gli allenamenti verso il Torino

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Attraun comunicato ufficiale, ilha fornito i dettagli della sessione odierna di allenamento: le ultimei lavori in casain vista della gara contro ilin programma domenica sera. IL COMUNICATO – «Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, ilha ripresonel pomeriggio gliall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra – si legge nella nota ufficiale del club – ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente partita con le porte piccole e ...