Meteo Roma del 12-10-2021 ore 19:15 (Di martedì 12 ottobre 2021) Meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli sereni su tutti i settori isolate nevicate sulle Alpi di confine in Alto Adige sopra 1700 1800 metri al pomeriggio instabilità sull’Emilia Romagna orientale piogge sparse neve in Appennino sopra i 1900 metri del tempo in serata con prevalenza di cieli sereni residue piogge in Veneto al centro tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi isolati fenomeni sono in abruzzese al pomeriggio piogge sparse su Marche Abruzzo e basso Lazio e neve in Appennino sopra i 1500 metri migliore in serata con prevalenza di cieli sereni residui fenomeni in Abruzzo con neve sopra i 1400 metri a sud Al mattino nuvolosità in transito con piogge sparse tra Calabria e Sicilia al pomeriggio instabilità momento con piogge sparse su tutte le ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli sereni su tutti i settori isolate nevicate sulle Alpi di confine in Alto Adige sopra 1700 1800 metri al pomeriggio instabilità sull’Emiliagna orientale piogge sparse neve in Appennino sopra i 1900 metri del tempo in serata con prevalenza di cieli sereni residue piogge in Veneto al centro tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi isolati fenomeni sono in abruzzese al pomeriggio piogge sparse su Marche Abruzzo e basso Lazio e neve in Appennino sopra i 1500 metri migliore in serata con prevalenza di cieli sereni residui fenomeni in Abruzzo con neve sopra i 1400 metri a sud Al mattino nuvolosità in transito con piogge sparse tra Calabria e Sicilia al pomeriggio instabilità momento con piogge sparse su tutte le ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 12-10-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - quartomiglio : FORTE SCOSSA di TERREMOTO sull’Isola di Creta in GRECIA – RISCHIO TSUNAMI - DanieleDann1 : ?? #Meteo: Freddo e pioggia, #maltempo da mercoledì 13 ottobre. Attesi nubifragi in #Sicilia. Da venerdì in città c… - quartomiglio : Bollettino Meteo per OGGI 12 Ottobre 2021 e DOMANI 13 Ottobre 2021 - statodelsud : Meteo a Roma: le previsioni di oggi 12 ottobre -