Meghan Markle, la ribellione è totale: niente battesimo in Inghilterra per Lilibet Diana (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo scrive il Daily Mail. Riportando le parole di una royal esperto. Un insider. Il Principe Harry e Meghan Markle non torneranno in Inghilterra per battezzare la loro piccola Lilibet Diana. La bambina nata il 4 giugno non verrà battezzata secondo i riti della Chiesa d'Inghilterra. Meghan Markle e Harry a New York, dove li abbiamo visti per l'ultima volta. niente battesimo in Inghilterra, per la loro Lilibet Diana? Foto AP La Regina Elisabetta a capo della Chiesa d'Inghilterra Il che sarebbe davvero il gesto di ribellione più forte della coppia. Perché a capo della Chiesa inglese c'è il sovrano. La Regina Elisabetta, bisnonna della ...

