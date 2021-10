Luce dei tuoi occhi, trama 4^ puntata 13 ottobre: Emma e Luca rischiano di morire (Di martedì 12 ottobre 2021) Luce dei tuoi occhi torna domani 13 ottobre con la quarta puntata che si annuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni inerenti questa puntata, rivelano che Valentina si risveglierà e scagionerà Enrico mentre Emma riprenderà le indagini su Martina. Nel frattempo, qualcuno colpirà alla testa Luca che verrà poi ritrovato dalla Conti tra le fiamme. I due rischieranno di morire, ma verranno salvati appena in tempo da Enrico ed Emma penserà che sia giunto il momento di smetterla di indagare, ma Luca non sarà d'accordo. Luce dei tuoi occhi, trama 13 ottobre: Valentina scagiona Enrico da tutte le accuse Valentina ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 12 ottobre 2021)deitorna domani 13con la quartache si annuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni inerenti questa, rivelano che Valentina si risveglierà e scagionerà Enrico mentreriprenderà le indagini su Martina. Nel frattempo, qualcuno colpirà alla testache verrà poi ritrovato dalla Conti tra le fiamme. I due rischieranno di, ma verranno salvati appena in tempo da Enrico edpenserà che sia giunto il momento di smetterla di indagare, manon sarà d'accordo.dei13: Valentina scagiona Enrico da tutte le accuse Valentina ...

