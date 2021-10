La Virtus cede in casa contro la corazzata Pomezia

(Di martedì 12 ottobre 2021) Parziali: 14-20; 14-14; 15-25; 23-18Aprilia: Francesconi 16, Brignone, Gabanella 4, Cencioni 20, Romagnoli 2, Alessandrini, Savioli, Schiavone, Scarnati 17, Bruni 1, Sessa, Puleo 6 ©. Allenatore ZuppanteSettanta: Brunetti n.e., Cirulli 11, Di Biase 15, D’Anolfo 14, Lucchini, Monni 6, Mulas, Paris 2, Di Viccaro 19, Pitton 10. Allenatore Pancrazi – Ass. Lemme Dopo un anno e mezzo è tornata in campo la nostra C Silver. L’esordiolingo del neo Coach Massimo Zuppante e dei ragazzi è stato ricco di emozioni, di sensazioni bellissime, un senso di normalità che non eravamo più abituati a sentire. Ma andiamo sul campo. Una gara difficile. Nei primi due quarti l’Aprilia riesce a tenere testa alla, la quale parte davvero con il ...

