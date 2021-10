Italia-Svezia U21, programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei Under 21 2023 (Di martedì 12 ottobre 2021) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Svezia U21, match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2023. Tutto pronto allo stadio Brianteo di Monza per questo nuovo appuntamento che vedrà gli azzurrini di Nicolato chiamati a un’altra vittoria per avvicinarsi ancora al pass per la rassegna continentale. Gli scandinavi costituiranno una degna rivale, fischio d’inizio alle ore 17.30 di martedì 12 ottobre. Italia-Svezia U21 sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Katia Serra. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Ile isulla Rai diU21, match valido per leagli21. Tutto pronto allo stadio Brianteo di Monza per questo nuovo appuntamento che vedrà gli azzurrini di Nicolato chiamati a un’altra vittoria per avvicinarsi ancora al pass per la rassegna continentale. Gli scandinavi costituiranno una degna rivale, fischio d’inizio alle ore 17.30 di martedì 12 ottobre.U21 sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Katia Serra. SportFace.

