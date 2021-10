Il corto circuito provoca nuovi attacchi di Salvini e Meloni Anche Grillo chiede tamponi gratis (Di martedì 12 ottobre 2021) Contrario ai test gratuiti il ministro Orlando: sarebbe come dire che ha sbagliato chi si è vaccinato. Il fondatore del M5s aveva Anche chiesto una pacificazione sul Green pass Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 ottobre 2021) Contrario ai test gratuiti il ministro Orlando: sarebbe come dire che ha sbagliato chi si è vaccinato. Il fondatore del M5s avevachiesto una pacificazione sul Green pass

