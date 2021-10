Green pass, i Cobas contestano Landini e Gad Lerner piange: “Cadono le braccia” (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott – Dopo l’assalto alla sede romana della Cgil a sinistra ci si aspetta che passi completamente in secondo piano l’ignavia del sindacato di Landini di fronte all’introduzione del Green pass obbligatorio come requisito per lavorare. E alla notizia che i Cobas hanno contestato – e duramente – il sindacalista a Milano, Gad Lerner inorridisce: “Cascano le braccia”. Milano, la contestazione alla Cgil: “Landini venduto” Ieri un corteo di protesta dei lavoratori organizzato da Usb, Sol e Cobas a Milano nella giornata di lunedì 11 ottobre, di fronte alla Camera del Lavoro, ha lanciato cori e insulti ai sindacalisti della Cgil in presidio davanti alla sede milanese. Alcuni degli epiteti? ‘Servi’, ‘buffoni’, ‘venduti’, ‘i fascisti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott – Dopo l’assalto alla sede romana della Cgil a sinistra ci si aspetta chei completamente in secondo piano l’ignavia del sindacato didi fronte all’introduzione delobbligatorio come requisito per lavorare. E alla notizia che ihanno contestato – e duramente – il sindacalista a Milano, Gadinorridisce: “Cascano le”. Milano, la contestazione alla Cgil: “venduto” Ieri un corteo di protesta dei lavoratori organizzato da Usb, Sol ea Milano nella giornata di lunedì 11 ottobre, di fronte alla Camera del Lavoro, ha lanciato cori e insulti ai sindacalisti della Cgil in presidio davanti alla sede milanese. Alcuni degli epiteti? ‘Servi’, ‘buffoni’, ‘venduti’, ‘i fascisti ...

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Sospesa la Schilirò, funzionaria integerrima; restano in servizio, invece, i picchiatori (ancora senza nome e cogno… - DeodatoRibeira : RT @bisagnino: Il biologo Galmozzi: “Il Green Pass è rischioso, non ha fondamento. I vaccini non sono innocui” - guerro_andrea : RT @EliseiNicole: #Italy Milan #generalstrike “Landini, Landini vaffanculo…No Green Pass!” 11/10/2021 -