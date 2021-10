Green Pass, Beppe Grillo: “Serve pacificazione. Il popolo no vax è molto contenuto, lo Stato paghi i tamponi per entrare in azienda” (Di martedì 12 ottobre 2021) “I lavoratori senza vaccino potrebbero essere 3-3,5 milioni, su 23 milioni di lavoratori, il 13%-15% circa. Se lo Stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, per questi lavoratori, servirebbe circa un miliardo di euro fino a dicembre 2021?. Lo scrive Beppe Grillo in un lungo post sul suo blog dal titolo “Su Green Pass Serve pacificazione“, dove “da buon ragioniere” spiega numeri alla mano come il popolo no vax in Italia sia “molto contenuto”. “Sui 19 milioni mancanti circa 6 hanno meno di 12 anni, e altri 6 circa hanno tra 12 e 19 anni, e quindi sono in prevalenza studenti delle scuole superiori e non lavoratori. Si stima poi che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) “I lavoratori senza vaccino potrebbero essere 3-3,5 milioni, su 23 milioni di lavoratori, il 13%-15% circa. Se lodecidesse, come auspicabile, di pagare iperin, per questi lavoratori, servirebbe circa un miliardo di euro fino a dicembre 2021?. Lo scrivein un lungo post sul suo blog dal titolo “Su“, dove “da buon ragioniere” spiega numeri alla mano come ilno vax in Italia sia “”. “Sui 19 milioni mancanti circa 6 hanno meno di 12 anni, e altri 6 circa hanno tra 12 e 19 anni, e quindi sono in prevalenza studenti delle scuole superiori e non lavoratori. Si stima poi che ci ...

