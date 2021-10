Gf Vip 6, Guenda Goria basita dopo il confronto tra papà Amedeo e Vera Miales: “Scioccante, mi dissocio” (Di martedì 12 ottobre 2021) Guenda Goria ospite di Casa Chi, ha commentato gli ultimi avvenimenti della Casa del Grande Fratello Vip 6, di cui stavolta si è reso protagonista indirettamente il suo papà, il giornalista Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta infatti, era stato in pensiero durante la settimana passata. Il motivo? Un pancino sospetto della sua compagna Vera Miales che tutti i siti di gossip avevano riportato. Una presunta gravidanza che il gieffino non aveva preso benissimo, poi smentita dalla diretta interessata in prima serata su Canale 5. L’ex gieffina, accolta da Rosalinda Cannavò nelle vesti di presentatrice, ha spiegato il suo punto di vista sulla questione. La cosa che proprio non le è andata giù, è stato il fatto di non aver in alcun modo ricevuto segnali dalla ... Leggi su isaechia (Di martedì 12 ottobre 2021)ospite di Casa Chi, ha commentato gli ultimi avvenimenti della Casa del Grande Fratello Vip 6, di cui stavolta si è reso protagonista indirettamente il suo, il giornalista. L’ex marito di Maria Teresa Ruta infatti, era stato in pensiero durante la settimana passata. Il motivo? Un pancino sospetto della sua compagnache tutti i siti di gossip avevano riportato. Una presunta gravidanza che il gieffino non aveva preso benissimo, poi smentita dalla diretta interessata in prima serata su Canale 5. L’ex gieffina, accolta da Rosalinda Cannavò nelle vesti di presentatrice, ha spiegato il suo punto di vista sulla questione. La cosa che proprio non le è andata giù, è stato il fatto di non aver in alcun modo ricevuto segnali dalla ...

