Fronte del porto contro il Green pass: i lavoratori di Trieste respingono anche il tampone gratis concesso dal Viminale (Di martedì 12 ottobre 2021) Il blocco a partire dal 15 ottobre, giorno di entrata in vigore del certificato verde sul luogo di lavoro. Respinta al mittente anche la decisione di test gratuiti per i 950 addetti del capoluogo ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 ottobre 2021) Il blocco a partire dal 15 ottobre, giorno di entrata in vigore del certificato verde sul luogo di lavoro. Respinta al mittentela decisione di test gratuiti per i 950 addetti del capoluogo ...

Fronte del porto contro il Green pass: i lavoratori di Trieste respingono anche il tampone gratis concesso dal Viminale Il blocco a partire dal 15 ottobre, giorno di entrata in vigore del certificato verde sul luogo di lavoro. Respinta al mittente anche la decisione di test gratuiti per i 950 addetti del capoluogo giuliano, il 40% dei quali ne è sprovvisto. A Trieste, lo ricordiamo, il partito No vax alle recenti amministrative ha preso il 3% dei voti

