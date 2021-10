Festa per i 107 anni di Maria, volò sull’aereo di Locatelli (Di martedì 12 ottobre 2021) È l’ospite più longeva della Casa di riposo Serena di Brembate Sopra. Mercoledì al teatro gli auguri con i familiari e le autorità. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 ottobre 2021) È l’ospite più longeva della Casa di riposo Serena di Brembate Sopra. Mercoledì al teatro gli auguri con i familiari e le autorità.

Advertising

Tg3web : Negli Stati Uniti giornata di festa per il Columbus day. Che, per la prima volta, celebra anche i diritti dei nativ… - Agenzia_Ansa : Studenti in festa davanti all'istituto di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma e sull'ingresso lo striscione… - repubblica : Bufera social per la foto di Rachele Mussolini contro la Festa della Liberazione. Poi il mea culpa: 'Capisco di ave… - cyberpanc : RT @autocostruttore: Parma, prima la festa per la promozione, poi il malore: muore a 40 anni giocatore di baseball - lele090175 : RT @autocostruttore: Parma, prima la festa per la promozione, poi il malore: muore a 40 anni giocatore di baseball -