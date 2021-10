Donnarumma rivela | «Resterò per sempre un cuore rossonero»

(Di martedì 12 ottobre 2021) Parlando a Le Iene, Gianluigiha parlato del suo amore per i colori del Milan nonostante l’addio Gianluigi, questa sera, in prima serata su Italia 1, a “Le Iene”, commenterà quanto accaduto nei giorni scorsi: i fischi di San Siro: «C’è un po’ di delusione perché ho passato otto anni al Milan e quindi èun’emozione tornare a San Siro. È normale il dispiacere dei fischi. Sono cresciuto qua e sonostato un tifoso milanista, gli otto anni non si dimenticano facilmente. Se voglio dire qualcosa a tutti i tifosi milanisti? Gli vorròbene. Saròun. Spero di essere accolto meglio la prossima volta, lo spero davvero». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

Nel suo editoriale su CalcioMercato.com , il giornalista di fede rossonera, Cristiano Ruiu rivela il suo punto di vista sul trasferimento di Gigio Donnarumma al Psg e scatena un vero putiferio sul web . Nel suo articolo, Ruiu si scaglia contro quanti tacciano di tradimento il portiere della ... Parlando a Le Iene, Gianluigi Donnarumma ha parlato del suo amore per i colori del Milan nonostante l'addio Gianluigi Donnarumma, questa sera, in prima serata su Italia 1, a "Le Iene", commenterà quan ...