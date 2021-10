Docenti che fanno appello partendo dai vaccinati, “fatto grave e inaccettabile”. Cambio regole su quarantene per i non vaccinati (Di martedì 12 ottobre 2021) Succede in Abruzzo, almeno secondo quanto riporta ieri l'ANSA, riferendo di una denuncia da parte della presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione. Arrivano segnalazioni anche alla nostra redazione, mentre l'Iss pensa ad una differenziazione di trattamento per le quarantene tra vaccinati e non vaccinati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 ottobre 2021) Succede in Abruzzo, almeno secondo quanto riporta ieri l'ANSA, riferendo di una denuncia da parte della presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione. Arrivano segnalazioni anche alla nostra redazione, mentre l'Iss pensa ad una differenziazione di trattamento per letrae non. L'articolo .

