Covid, notizie di oggi. Green pass, Draghi firma il Dpcm sulle linee guida per la Pa. LIVE (Di martedì 12 ottobre 2021) Conto alla rovescia per l'entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde sul posto di lavoro: alle aziende sarà fornita un'app per la verifica quotidiana, con un sistema integrabile nei tornelli d'ingresso. Resta il nodo dei 4-5 milioni di lavoratori non vaccinati, che dovranno fare il tampone ogni 48-72 ore. Intanto, chi è stato vaccinato all'estero può ora richiedere il Green pass in Italia

