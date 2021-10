Corsa in montagna domenica 17 ottobre a Cercivento (Di martedì 12 ottobre 2021) domenica 17 ottobre Cercivento capitale della Corsa in montagna Il territorio di Cercivento è pronto a ospitare il Campionato regionale Fidal di Corsa in montagna chilometro verticale e il Memorial Francesco Plazzotta. A occuparsi dell’organizzazione delle due competizioni, in programma domenica 17 ottobre, sono la Polisportiva Timau Cleulis in collaborazione con la Pro Loco, il Comune di Cercivento e il gruppo comunale di Protezione Civile. Per quanto riguarda il Campionato regionale, la gara è riservata alle categorie Promesse maschile e femminile, Senior maschile e femminile e Master. Possono partecipare atleti italiani e stranieri equiparati italiani appartenenti alle categorie Promesse e ... Leggi su udine20 (Di martedì 12 ottobre 2021)17capitale dellainIl territorio diè pronto a ospitare il Campionato regionale Fidal diinchilometro verticale e il Memorial Francesco Plazzotta. A occuparsi dell’organizzazione delle due competizioni, in programma17, sono la Polisportiva Timau Cleulis in collaborazione con la Pro Loco, il Comune die il gruppo comunale di Protezione Civile. Per quanto riguarda il Campionato regionale, la gara è riservata alle categorie Promesse maschile e femminile, Senior maschile e femminile e Master. Possono partecipare atleti italiani e stranieri equiparati italiani appartenenti alle categorie Promesse e ...

udine20 : Corsa in montagna domenica 17 ottobre a Cercivento - - bobinetv : Coppa del Mondo di corsa in montagna: vince Henri Aymonod #valledaosta - - MazzaliVanna : RT @atleticaitalia: #atletica il valdostano Henri Aymonod ????? vince la Coppa del Mondo di corsa in montagna, con il successo nell’ultima ta… - MOUNTLIVEcom : L’italiano Henri Aymonod vince la Coppa del Mondo di Corsa in Montagna - SportPassionNet : Henri #Aymonod vince la Coppa del Mondo di #corsa in #montagna alla Chiavenna #Lagunc -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa montagna Cercivento capitale della corsa in montagna Il territorio di Cercivento è pronto a ospitare il Campionato regionale Fidal di Corsa in montagna chilometro verticale e il Memorial Francesco Plazzotta. A occuparsi dell'organizzazione delle due competizioni, in programma domenica 17 ottobre, sono la Polisportiva Timau Cleulis ...

A Cristian Minoggio e Fabiola Conti la K2250 del Vertical del Mont Mary Grande spettacolo sui sentieri di Saint - Christophe per una festa della corsa in montagna che ha radunato circa 300 atleti che hanno preso parte alle quattro gare della quarta edizione del Vertical del Mont Mary . Sugli scudi Cristian Minoggio e Fabiola Conti , che hanno ...

Cercivento capitale della corsa in montagna Il Friuli Corsa in montagna domenica 17 ottobre a Cercivento Il territorio di Cercivento è pronto a ospitare il Campionato regionale Fidal di Corsa in montagna chilometro verticale e il Memorial Francesco Plazzotta. A occuparsi dell’organizzazione delle due ...

CORSA IN MONTAGNA Cala il poker Manuel Da Col che - dopo i 3 successi dal 2016 CORSA IN MONTAGNACala il poker Manuel Da Col che - dopo i 3 successi dal 2016 al 2019 - si conferma il dominatore della Vertical Olimpo, il cui percorso era disegnato sul pendio di una delle montagne.

Il territorio di Cercivento è pronto a ospitare il Campionato regionale Fidal diinchilometro verticale e il Memorial Francesco Plazzotta. A occuparsi dell'organizzazione delle due competizioni, in programma domenica 17 ottobre, sono la Polisportiva Timau Cleulis ...Grande spettacolo sui sentieri di Saint - Christophe per una festa dellainche ha radunato circa 300 atleti che hanno preso parte alle quattro gare della quarta edizione del Vertical del Mont Mary . Sugli scudi Cristian Minoggio e Fabiola Conti , che hanno ...Il territorio di Cercivento è pronto a ospitare il Campionato regionale Fidal di Corsa in montagna chilometro verticale e il Memorial Francesco Plazzotta. A occuparsi dell’organizzazione delle due ...CORSA IN MONTAGNACala il poker Manuel Da Col che - dopo i 3 successi dal 2016 al 2019 - si conferma il dominatore della Vertical Olimpo, il cui percorso era disegnato sul pendio di una delle montagne.