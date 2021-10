Coronavirus, i dati del 12 ottobre: i numeri di Monza e Brianza e Lombardia (0,4%) (Di martedì 12 ottobre 2021) Il bollettino della Regione per martedì 12 ottobre 2021: sono 48 i nuovi casi positivi a Monza e Brianza, sono 306 in Lombarda con 61.739 tamponi effettuati (0,4%). Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 ottobre 2021) Il bollettino della Regione per martedì 122021: sono 48 i nuovi casi positivi a, sono 306 in Lombarda con 61.739 tamponi effettuati (0,4%).

