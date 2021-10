Corna di rinoceronte in parcheggio aeroporto Verona | indagini

(Di martedì 12 ottobre 2021) La Polizia in servizio presso l'Valerio Catullo diha trovato duedinei parcheggi automobili dell'aerostazione. L'incredibile scoperta è avvenuta dopo che alla ...

La Polizia in servizio presso l'aeroporto Valerio Catullo di Verona ha trovato duedinei parcheggi automobili dell'aerostazione. L'incredibile scoperta è avvenuta dopo che alla Polizia di Frontiera Aerea di Verona, diretta dal Vicequestore Roberto Salvo, era ...... la criniera scura, le zanne lunghe, le dimensioni dei palchi o delle. Se vengono cacciati ... L'immagine principale è un'animazione 3D di un elefante e di un, avvolti in carta da ...I due esemplari, del peso di oltre 2 chili, sul mercato nero valgono più della droga: la polvere di corno, ritenuta afrodisiaca nell'est asiatico, rende oltre 65 mila euro al chilo ...Trovati corni di rinoceronte nel parcheggio del Catullo. Giallo all’aeroporto di Verona Valerio Catullo, dove la polizia ha compiuto lo straordinario ritrovamento di due esemplari…Read More? ...