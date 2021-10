Cade il divieto di iscriversi a due corsi laurea

(Di martedì 12 ottobre 2021) Via libera all’unanimità dell’Aula della Camera all’abolizione delad essere iscritti contemporaneamente a dueuniversitari. L’Assemblea di Montecitorio ha approvato, con 387 voti favorevoli e nessun contrario, la proposta di legge, che passa al Senato, che abolisce unrisalente ad un Regio decreto del 1933. “a piùdicontemporaneamente sarà presto possibile anche in Italia: un grande risultato che consente al nostro Paese di fare un salto verso il futuro della formazione universitaria, in linea con il resto del mondo. Un risultato a portata di mano grazie alla determinazione e al lavoro che stiamo portando avanti con il Parlamento che da tempo ha messo al centro questi temi”, ha commentato il Ministro dell’Università e della Ricerca, ...

Advertising

orizzontescuola : Università, stop al divieto di iscrizione a due facoltà. La Camera approva la proposta di legge -

Ultime Notizie dalla rete : Cade divieto

Orizzonte Scuola

"Soggetto pericoloso" per il Tribunale di Roma, sorvegliato speciale dal 31 gennaio 2021 con obbligo di residenza edi presenziare alle manifestazioni pubbliche. Il 31 dicembre 2015 se ne ......'Cenide' che ha portato alla misura degli arresti domiciliari (poi tramutati indi dimora) ... Con le dimissioni di Maria Grazia Richichila giunta a guida Giovanni Siclari, poche settimane ..."La Camera ha approvato la proposta di legge che prevede l’abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea ...Il 31 dicembre 2015 se ne andava in giro con un etto di cocaina e 30 “bomboni”: il giudice decretò che la cocaina era per uso personale e l’esplosivo serviva per festeggiare [LEGGI] ...