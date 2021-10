Berrettini-Fritz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di martedì 12 ottobre 2021) Matteo Berrettini dovrà vedersela con Taylor Fritz, in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Dopo aver sconfitto Tabilo all’esordio, l’azzurro proverà a ripetersi contro il tennista di casa, capace di sconfiggere il connazionale Nakashima al debutto. L’unico precedente risale alla Coppa Davis nel 2019, quando a vincere fu Fritz. Lo scontro si svolgerà martedì 12 ottobre, non prima delle ore 20.00 italiane. La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport (canale 205), con possibile differita su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e live streaming su Sky Go e SuperTennix, così come eventualmente sul sito ufficiale di SuperTennis. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Matteodovrà vedersela con Taylor, in occasione del terzo turno deldi. Dopo aver sconfitto Tabilo all’esordio, l’azzurro proverà a ripetersi contro il tennista di casa, capace di sconfiggere il connazionale Nakashima al debutto. L’unico precedente risale alla Coppa Davis nel 2019, quando a vincere fu. Lo scontro si svolgerà martedì 12 ottobre, non prima delle ore 20.00 italiane. Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (205), con possibile differita su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e livesu Sky Go e SuperTennix, così come eventualmente sul sito ufficiale di SuperTennis. In alternativa, ...

