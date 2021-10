Baba Vanga, “2022 annus horribilis”: preparatevi al peggio. La terrificante profezia (Di martedì 12 ottobre 2021) Il mondo non troverà pace. Per la profetessa Baba Vanga, il 2022 sarà attraversato da una nuova pandemia. La veggente aveva già previsto nel 2020 l'arrivo di un'infezione che avrebbe interessato tutti e per lungo tempo. Per questo le sue nuove parole preoccupano e non poco. Nella profezia la donna afferma che "gli esseri umani si abitueranno a un nuovo virus". Come e cosa accadrà non è dato sapersi, ma secondo gli esperti il riferimento della Vanga potrebbe essere relativo a un nuovo ceppo del Covid-19. Non solo. Baba parla anche di una seconda profezia, che preannuncia "molti disastri naturali. Molti esseri viventi vengono distrutti qui. Non solo, i sopravvissuti moriranno per una grave malattia". Nel 2020 la profetessa aveva annunciato cambiamenti a ... Leggi su howtodofor (Di martedì 12 ottobre 2021) Il mondo non troverà pace. Per la profetessa, ilsarà attraversato da una nuova pandemia. La veggente aveva già previsto nel 2020 l'arrivo di un'infezione che avrebbe interessato tutti e per lungo tempo. Per questo le sue nuove parole preoccupano e non poco. Nellala donna afferma che "gli esseri umani si abitueranno a un nuovo virus". Come e cosa accadrà non è dato sapersi, ma secondo gli esperti il riferimento dellapotrebbe essere relativo a un nuovo ceppo del Covid-19. Non solo.parla anche di una seconda, che preannuncia "molti disastri naturali. Molti esseri viventi vengono distrutti qui. Non solo, i sopravvissuti moriranno per una grave malattia". Nel 2020 la profetessa aveva annunciato cambiamenti a ...

Advertising

romait_it : L'ultima profezia di Baba Vanga: 'Nel 2022 arriverà una nuova #Pandemia' - - Mauro73432329 : - maxino1310 : Il mondo non troverà pace. Per la profetessa Baba Vanga, il 2022 sarà attraversato da una nuova pandemia. La veggen… - riccardo1449 : Baba Vanga, 'moriremo per una grave malattia': terrificante profezia sul 2022, l'anno peggiore?… -