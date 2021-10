Alzheimer | l' accumulo precoce di tau predice il declino della memoria

(Di martedì 12 ottobre 2021) I risultatinuova ricerca aprono la strada a possibili futuri trattamenti farmacologicipatologia di cui soffrono oltre 50 milioni di persone in tutto il globo

il Giornale

Sono oltre 50 milioni le persone in tutto il mondo che soffrono di demenza. Il morbo diè la forma più comune e si caratterizza per l'di proteina beta - amiloide (Ab) e tau nel cervello, con conseguente declino della memoria. La progressione della patologia può ...Fra queste, le patologie neurodegenerative (Parkinson,, sclerosi laterale amiotrofica), ... L'di tossine agisce attraverso il meccanismo dell'infiammazione. I composti ossidanti, fra ...I risultati della nuova ricerca aprono la strada a possibili futuri trattamenti farmacologici della patologia di cui soffrono oltre 50 milioni di persone in tutto il globo ...Un team di ricerca ha identificato un gene antivirale che influisce sul rischio sia di Alzheimer sia di Covid-19 ...