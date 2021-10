Alcuni vipponi sparlano di Miriana Trevisan | la reazione di lei VIDEO

Leggi su novella2000

(Di martedì 12 ottobre 2021) LadiLa puntata del GF Vip si è da poco conclusa e i concorrenti, come di consueto, si cambiano per poi consumare la cena o ritrovarsi a chiacchierare di quanto accaduto poco prima. Nel corso della nottata, però, è successo qualcosa che non è sfuggito a. La showgirl, infatti, L'articolo proviene da Novella 2000.