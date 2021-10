Alan Wake Remastered: dove gira meglio? Il responso da Digital Foundry (Di martedì 12 ottobre 2021) Alan Wake ha aperto le strade a Remedy verso un tipo di narrazione vicino alle serie TV, sfociato in Quantum Break con effettivamente un reale serie utilizzata da compendio agli avvenimenti in game. A dir la verità non è stata davvero riuscita ma l'originalità e la voglia di sperimentare non mancano di certo al team finlandese (Control ne è ulteriore dimostrazione) L'importanza di Alan Wake dunque è fondamentale e al suo debutto come esclusiva Xbox 360 e PC, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante divenendo iconico per molti giocatori, richiedendo a gran voce un secondo capitolo. Molti sono stati i rumor e i collegamenti apparsi nell'ultimo DLC di Control ha sicuramente riacceso le speranze. La Remastered del titolo dunque, è da prendere come tentativo da parte del team di capire se c'è ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021)ha aperto le strade a Remedy verso un tipo di narrazione vicino alle serie TV, sfociato in Quantum Break con effettivamente un reale serie utilizzata da compendio agli avvenimenti in game. A dir la verità non è stata davvero riuscita ma l'originalità e la voglia di sperimentare non mancano di certo al team finlandese (Control ne è ulteriore dimostrazione) L'importanza didunque è fondamentale e al suo debutto come esclusiva Xbox 360 e PC, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante divenendo iconico per molti giocatori, richiedendo a gran voce un secondo capitolo. Molti sono stati i rumor e i collegamenti apparsi nell'ultimo DLC di Control ha sicuramente riacceso le speranze. Ladel titolo dunque, è da prendere come tentativo da parte del team di capire se c'è ...

