Advertising

Mediagol : Serie C, Iezzo: “Bari piazza importante, ha messo la freccia e andrà in Serie B” -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Iezzo

Tutto Lega Pro

... contraddistinta da una promozione inA e dalla successiva salvezza in massimaal ... Tra i pali trovano posto Francesco Bifera , Patrizio Fimiani , Gennaro(nativo proprio di ...Gennaroè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli . Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il ...Riguardo all’imminente Cagliari-Sampdoria, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Gennaro Iezzo, ex portiere rossoblù (2003-2005), allenato da Walter Mazzarri ai tempi del Nap ...Diretta Pro Vercelli Feralpisalò. Streaming video e tv del match valevole per l'ottava giornata d'andata del campionato di Serie C ...