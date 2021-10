Scontri a Roma, la vicequestore Schilirò: "Io arsa sul rogo, chi picchia è sotto silenzio" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ottobre 2021 " "Come cittadina e come sindacalista, chiedo l'immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione". A prendere posizione sugli ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021), 11 ottobre 2021 " "Come cittadina e come sindacalista, chiedo l'immediata punizione dei poliziotti che hannoto i manifestanti senza alcuna provocazione". A prendere posizione sugli ...

Advertising

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - Polisemooo : RT @reflussi: Si conferma. Attivare la modalità #kossiga. STOP Infiltrati e agenti in borghese agiscano per accendere gli scontri. STOP Abb… - GibelliTiziana : Confesso: mi sono sentita un po’ stupida anch’io, leggendo @lasoncini. Da leggere tutto. (lo stralcio qui sotto è… -