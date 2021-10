Rai, serie tv di successo rinnovata? L’appello del cast (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Rai deve pensare se rinnovare o meno una serie tv che sta riscuotendo grande successo. Il cast ne sarebbe felice, L’appello La Rai ha sempre offerto al suo pubblico delle serie tv molto interessanti. Sul primo canale è ritornata la fiction I Bastardi di Pizzofalcone, arrivata alla sua terza stagione e i telespettatori hanno dimostrato di apprezzarla Leggi su youmovies (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Rai deve pensare se rinnovare o meno unatv che sta riscuotendo grande. Ilne sarebbe felice,La Rai ha sempre offerto al suo pubblico delletv molto interessanti. Sul primo canale è ritornata la fiction I Bastardi di Pizzofalcone, arrivata alla sua terza stagione e i telespettatori hanno dimostrato di apprezzarla

Advertising

AnnaMancini81 : Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni puntate dall’11 all’15 ottobre - silvestrasorber : Cuori, una nuove serie Rai - _PuntoZip_ : Oggi in TV: In prima tv su Rai Yoyo “Il Villaggio Incantato di Pinocchio”. Dai produttori di Montalbano la nuova se… - fvnzioniamo : no sul serio ma quante serie sui pompieri sfornano gli americani sembrano tipo noi con la rai e le loro trenta serie all’anno sui medici - AndreaFabiano : RT @RaiSport: ?? #Bari in fuga Prima sconfitta per il #Padova -