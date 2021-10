Probabili formazioni Juventus-Roma: ottava giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le Probabili formazioni di Juventus-Roma, match dell’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida dell’Allianz Stadium con la maxi sfida tra Allegri e Mourinho. C’è l’incognita per i sudamericani per l’impegno dei sudamericani. Si gioca infatti alle 20:45 di domenica 17 ottobre e per i rientranti ci sarà poco tempo. Gara trasmessa su Dazn. Juventus – Out Ramsey, Morata e Rabiot. Da valutare Dybala. Ballottaggio tra Arthur e Locatelli. Chiesa sicuro di una maglia in attacco. Roma – Dubbio Vina: in caso di forfait, spazio a Calafiori o Kumbulla. Veretout e Cristante a centrocampo. Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan pronti ad offrire supporto ad Abraham. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ledi, match dell’di. Grande attesa per questa sfida dell’Allianz Stadium con la maxi sfida tra Allegri e Mourinho. C’è l’incognita per i sudamericani per l’impegno dei sudamericani. Si gioca infatti alle 20:45 di domenica 17 ottobre e per i rientranti ci sarà poco tempo. Gara trasmessa su Dazn.– Out Ramsey, Morata e Rabiot. Da valutare Dybala. Ballottaggio tra Arthur e Locatelli. Chiesa sicuro di una maglia in attacco.– Dubbio Vina: in caso di forfait, spazio a Calafiori o Kumbulla. Veretout e Cristante a centrocampo. Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan pronti ad offrire supporto ad Abraham. Le...

