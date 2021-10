Paris Hilton, addio al nubilato: festa a Las Vegas in rosa shocking (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ormai manca poco! E' tutto pronto per il giorno in cui Paris Hilton , pronipote ereditiera di Conrad Hilton e il suo futuro sposo Carter Reum convoleranno a nozze scambiandosi quel "sì lo voglio" che ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ormai manca poco! E' tutto pronto per il giorno in cui, pronipote ereditiera di Conrade il suo futuro sposo Carter Reum convoleranno a nozze scambiandosi quel "sì lo voglio" che ...

