Pace fatta tra Verdi e Lo Russo che potrà contare sul loro appoggio al ballottaggio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Qualche mese fa avevano fatto clamore perchè erano usciti dalla coalizione di centrosinistra sbattendo la porta non avendo gradito alcuni comportamenti del candidato sindaco Stefano Lo Russo. A cui aveva fatto seguito l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Ma ora la Pace tra il dem e i Verdi è fatta e dopo un confronto tra i co-portavoce regionali di Europa verde Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi e i commissari Antonio Fiore e Angela Plaku, l'annuncio che "al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Torino, come Europa verde – Verdi, sosterremo il candidato sindaco di centrosinistra Stefano Lo Russo. Lo facciamo consapevoli che il sistema elettorale a doppio turno impone una presa di posizione, e noi di Europa verde – Verdi scegliamo di stare dalla ...

