MELAVERDE SFIORA IL RECORD STORICO. IL DIRETTORE SCHERI: “MOTIVO DI ORGOGLIO PER CANALE 5” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si parla forse troppo di alcuni programmi e troppo poco se non niente di altri, che passano inosservati. Uno di questi casi riguarda MELAVERDE, nato nel 1998 come risposta a Linea Verde. Negli anni si è ritagliato un suo spazio e identità. Ogni domenica a mezzogiorno Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, anticipati dalle Storie di MELAVERDE, interessano oltre 2 milioni di telespettatori. Nel dettaglio, la puntata di MELAVERDE di domenica 10 ottobre 2021 ha raccolto 2.224.000 telespettatori con il 18,27%. Lo share supera il 20% nel pubblico adulto, il 17% nel target commerciale e SFIORA il 15% nei giovani. Nella puntata di ieri il viaggio di Ellen ha toccato la Val Tidone mentre Vincenzo era in Piemonte nell’Alta Langa per raccontarci la squisita nocciola. Un ascolto così alto non è passato inosservato ai piani alti di ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si parla forse troppo di alcuni programmi e troppo poco se non niente di altri, che passano inosservati. Uno di questi casi riguarda, nato nel 1998 come risposta a Linea Verde. Negli anni si è ritagliato un suo spazio e identità. Ogni domenica a mezzogiorno Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, anticipati dalle Storie di, interessano oltre 2 milioni di telespettatori. Nel dettaglio, la puntata didi domenica 10 ottobre 2021 ha raccolto 2.224.000 telespettatori con il 18,27%. Lo share supera il 20% nel pubblico adulto, il 17% nel target commerciale eil 15% nei giovani. Nella puntata di ieri il viaggio di Ellen ha toccato la Val Tidone mentre Vincenzo era in Piemonte nell’Alta Langa per raccontarci la squisita nocciola. Un ascolto così alto non è passato inosservato ai piani alti di ...

Advertising

QuiMediaset_it : Scheri: « 23 edizioni e non smette mai di stupire: #Melaverde sfiora il #record storico raccontando le tante bellez… - _Sport_Calcio_ : Scheri: « 23 edizioni e non smette mai di stupire: #Melaverde sfiora il #record storico raccontando le tante bellez… - _Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: Scheri: « 23 edizioni e non smette mai di stupire: #Melaverde sfiora il #record storico raccontando le tante bellezze d… - bubinoblog : MELAVERDE SFIORA IL RECORD STORICO. IL DIRETTORE SCHERI: 'MOTIVO DI ORGOGLIO PER CANALE 5' - QuiMediaset_it : Su #Canale5 #ScherziAParte programma d'intrattenimento più visto della serata #Melaverde sfiora il record storico c… -

Ultime Notizie dalla rete : MELAVERDE SFIORA Ascolti Tv domenica 19 settembre 2021, Scherzi a parte 15.21%, Da Grande 12.67% Marida Caterini