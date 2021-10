Manuel chiude con Lulù: “Non mi viene da baciarti” | Lei lo prega: “Troviamo un punto, proviamoci” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questa notte nella casa del Grande Fratello Vip il giovane Manuel Bortuzzo ha cercato di chiudere definitivamente con la principessa L'articolo Manuel chiude con Lulù: “Non mi viene da baciarti” Lei lo prega: “Troviamo un punto, proviamoci” proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questa notte nella casa del Grande Fratello Vip il giovaneBortuzzo ha cercato dire definitivamente con la principessa L'articolocon: “Non mida” Lei lo: “un” proda Tutto sul Gossip.

Advertising

ale_dillo : @LGrullita Si chiama tira la corda e si spezza. Incontri una persona ti piace pensi sia dolce poi si rivela altro,… - Ivana18742397 : Ma siete una vergogna @GFVIP_Official silenziate la camera dove c'è #manuel poi silenziate dove c'è #gianmaria… - blujasmine3 : RT @CaraccioloMaria: @alebohred La sta scansando in tutti i modi e lei continua. Gli sta dicendo che non vuole essere baciato e toccato. In… - lightbluepower : RT @lizforsun: Non mi piace neanche Manuel in questa storia. La umilia così. Non chiude ma la schifa. Capisco che lui viva le emozioni in m… - lizforsun : Non mi piace neanche Manuel in questa storia. La umilia così. Non chiude ma la schifa. Capisco che lui viva le emoz… -