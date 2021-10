Lazio | Zaccagni | «Voglio fare il meglio possibile»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Sono molto contento di essere qui, è un’occasione importantissima per me. Il mio ruolo in campo sarà lo stesso ricoperto all’Hellas Verona, spero dibene con questa maglia. Fin dal primo giorno ho sentito il calore da parte dei compagni, sono tutti bravissimi ragazzi. Mi sono adattato fin da subito al nuovo ambiente. Appena sono venuto a conoscenza dell’interesse dellanon ho esitato. Il mio è stato subito un sì, sono consapevole che Sarri migliorerà le mie caratteristiche”. Così il centrocampista della, Mattia, alla vigilia di Milan-. “I miei obiettivi personali sono quelli diile giocare con costanza. Per quanto riguarda quelli dellasono il pensare partita dopo partita ...

La Lazio tornerà al lavoro già da oggi per preparare la partita contro l'Inter di sabato sera. Con il recupero di Zaccagni, l'unico che al momento svolgerà un lavoro personalizzato è Ciro Immobile che ...Nel pomeriggio Sarri ha lavorato molto sul possesso palla tra torello, possesso palla e uno contro uno. Inizialmente i difensori hanno svolto un lavoro tattico mentre centrocampisti e attaccanti si so ...