L’addio al nubilato di Paris Hilton a Las Vegas tra spogliarelli, fucsia e lusso (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ha dichiarato che il suo matrimonio durerà tre giorni e non viene difficile crederlo, considerando che a sposarsi è Paris Hilton. L’ereditiera della nota catena alberghiera, socialite da una vita, star dei reality tv e ora anche di Instagram, si sposa. Il fortunato è l’imprenditore Carter Reum, che si era dichiarato a febbraio 2021 (con un anello da 2 milioni di dollari), su una spiaggia dei Caraibi. Dopo una serie di amori sfortunati, con altrettante proposte di nozze andate in fumo, a 40 anni Paris è pronta per l’altare. Una festa costosa La cerimonia dovrebbe essere imminente, anche se la coppia non ha, per ora, svelato la data. Intanto però Paris Hilton e Carter Reum hanno portato gli amici e i famigliari a Las Vegas per il loro addio al nubilato/celibato. E’ ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ha dichiarato che il suo matrimonio durerà tre giorni e non viene difficile crederlo, considerando che a sposarsi è. L’ereditiera della nota catena alberghiera, socialite da una vita, star dei reality tv e ora anche di Instagram, si sposa. Il fortunato è l’imprenditore Carter Reum, che si era dichiarato a febbraio 2021 (con un anello da 2 milioni di dollari), su una spiaggia dei Caraibi. Dopo una serie di amori sfortunati, con altrettante proposte di nozze andate in fumo, a 40 anniè pronta per l’altare. Una festa costosa La cerimonia dovrebbe essere imminente, anche se la coppia non ha, per ora, svelato la data. Intanto peròe Carter Reum hanno portato gli amici e i famigliari a Lasper il loro addio al/celibato. E’ ...

AnninaJ1978 : Hazel e il regalo per l'addio al nubilato...non è totalmente lesbica...come no#90giorniperinnamorarsi - Stegosauro : Per l'addio al nubilato Eizel sceglie di farsi una bella scorpacciata di lallera. #90giorniperinnamorarsi - alessiettaN : Ezelina troppo emozionata per l'addio al nubilato che già si era scordata Tarik ??????#90giorniperinnamorarsi - Mielinaa : Di questo primo anno di matrimonio l'unica cosa che recrimino è che ho saputo dopo il mio addio al nubilato doveva… - glothugg : già incazzatissima per l'addio al nubilato -