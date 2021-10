Giustizia, sta al Parlamento garantire la coerenza del sistema. O sarà conflitto sociale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Negli ultimi sessant’anni il passaggio dal modello di Westfalia al modello delle Nazioni Unite ha determinato un generale ridimensionamento della sovranità statale nell’area dei diritti fondamentali, i quali presentano una dimensione tanto più forte, di condizionamento delle politiche statali, quanto diviene debole la sovranità degli Stati. Ciò ha evidenziato la rilevanza del momento applicativo del diritto e, quindi, il ruolo fondamentale dei giudici e degli interpreti. Tanto più il connubio diritti-magistratura è andato progressivamente affermandosi nel corso degli anni, tanto più è andato marginalizzandosi il potere legislativo delegando al giudice ampi spazi di discrezionalità decisionale, aumentando sempre più la sfera dell’indecidibile. La certezza del diritto sembrerebbe, dunque, demolita da ordinamenti permeabili alle ingerenze provenienti dall’esterno, da altri ordinamenti, da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Negli ultimi sessant’anni il passaggio dal modello di Westfalia al modello delle Nazioni Unite ha determinato un generale ridimensionamento della sovranità statale nell’area dei diritti fondamentali, i quali presentano una dimensione tanto più forte, di condizionamento delle politiche statali, quanto diviene debole la sovranità degli Stati. Ciò ha evidenziato la rilevanza del momento applicativo del diritto e, quindi, il ruolo fondamentale dei giudici e degli interpreti. Tanto più il connubio diritti-magistratura è andato progressivamente affermandosi nel corso degli anni, tanto più è andato marginalizzandosi il potere legislativo delegando al giudice ampi spazi di discrezionalità decisionale, aumentando sempre più la sfera dell’indecidibile. La certezza del diritto sembrerebbe, dunque, demolita da ordinamenti permeabili alle ingerenze provenienti dall’esterno, da altri ordinamenti, da ...

Advertising

matteosalvinimi : P.s. Grazie a chi sta postando sui propri account e a chi sta inviando i selfie con la scritta #iofirmoonline alla… - AntonioDonatoPa : @susy43279731 I primi due lo hanno già fatto, governare,e stiamo pagando i danni e Draghi sta tentando di rimettere… - Humberto051952 : RT @DonLucaGabriel1: La rivolta contro la legge scoppierà ogniqualvolta la legge stessa non appaia più come espressione di una giustizia ch… - SatiLeaks : RT @DonLucaGabriel1: La rivolta contro la legge scoppierà ogniqualvolta la legge stessa non appaia più come espressione di una giustizia ch… - VincenzoViolano : RT @DonLucaGabriel1: La rivolta contro la legge scoppierà ogniqualvolta la legge stessa non appaia più come espressione di una giustizia ch… -