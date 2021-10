Formula Challenge, Carofano si esalta sul bagnato e trionfa nella sua categoria (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva promesso battaglia e, nonostante la pioggia che non ha dato tregua nel week-end, Valentino Carofano ha lasciato il segno anche a Sarno. In occasione di un nuovo appuntamento della Formula Challenge, il giovane pilota telesino ha dato spettacolo sul bagnato, vincendo come under 25 la categoria di riferimento, la E2SS1000. In condizioni davvero precarie per il maltempo, Carofano ha dato fondo a tutto il suo talento per portare a casa il successo. Eppure il week-end in terra napoletana non era iniziato nel migliore dei modi, con la scuderia costretta a non concludere le prove libere a causa di un danno e la relativa partenza dalle retrovie nella griglia. Dopo la pole ottenuta, Carofano ha vinto la prima e la seconda ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva promesso battaglia e, nonostante la pioggia che non ha dato tregua nel week-end, Valentinoha lasciato il segno anche a Sarno. In occasione di un nuovo appuntamento della, il giovane pilota telesino ha dato spettacolo sul, vincendo come under 25 ladi riferimento, la E2SS1000. In condizioni davvero precarie per il maltempo,ha dato fondo a tutto il suo talento per portare a casa il successo. Eppure il week-end in terra napoletana non era iniziato nel migliore dei modi, con la scuderia costretta a non concludere le prove libere a causa di un danno e la relativa partenza dalle retroviegriglia. Dopo la pole ottenuta,ha vinto la prima e la seconda ...

