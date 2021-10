Covid, quasi azzerata la possibilità di contagio in bar, supermercati e negozi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le possibilità di contagio da Sars - Cov2 sono quasi azzerate negli ambienti pubblici chiusi: in altre parole, ormai ci si infetta negli ambienti domestici o in quelli lavorativi dove non si ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ledida Sars - Cov2 sonoazzerate negli ambienti pubblici chiusi: in altre parole, ormai ci si infetta negli ambienti domestici o in quelli lavorativi dove non si ...

Advertising

ilpost : A Sydney, in Australia, è finito il lockdown dopo quasi quattro mesi - matteorenzi : Le vicende di queste ore sugli appalti COVID sono impressionanti. Qui trovate la versione audio di ciò che scrivevo… - Giorno_Bergamo : Covid, quasi azzerata la possibilità di contagio in bar, supermercati e negozi - Milan70Roberto : RT @Zippo88lrr: Passato un mese dalla revoca restrizioni covid in Danimarca. Hanno 8 positivi su 1.000 testati, e negli ospedali vi sono 13… - 1GROSSI : RT @Zippo88lrr: Passato un mese dalla revoca restrizioni covid in Danimarca. Hanno 8 positivi su 1.000 testati, e negli ospedali vi sono 13… -