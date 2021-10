Covid | Povia | ‘estrema destra reclutata da governo per delegittimare dissenso’**

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “L’estremaviene spessodaperil dissenso. E’ una cosa già vista, si faceva negli anni Settanta, io ero a Genova nel 2001 e ho visto la stessa identica cosa. Bastano 30 infiltrati peruna piazza e far scoppiare il caos”. A dirlo all’Adnkronos è Giuseppe, che commenta così i fatti di sabato a Roma e i disordini in seguito alla manifestazione no green pass. “Impossibile che 100mila persone siano tutte violente, lo sanno tutti, i telegiornali ormai fanno i copia e incolla -incalza il cantautore- Ormai nell’era di internet non ci casca più nessuno, è facile capire come stanno le cose. Lo vedi che 100mila persone non possono essere tutte violente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.