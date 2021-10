“Contagi qualcosa non torna: rispetto al numero dei decessi dovrebbero essere migliaia”, denuncia Crisanti (Di lunedì 11 ottobre 2021) “In tutti gli altri paesi d’Europa e del mondo c’è un rapporto di uno a mille rispetto ai numeri dei casi e dei decessi, quindi dovremmo avere anche noi un numero molto più grande di Contagi e non si capisce questa situazione”. Si dichiara perplesso il direttore Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova, Andrea Crisanti, intervenendo su 24 Mattino su Radio 24. Secondo l’esperto infatti, “Oggi in Italia abbiamo 30-40 decessi al giorno per Covid e abbiamo un numero ridicolo di Contagi, evidentemente c’è una discrepanza ingiustificabile“. Crisanti: “Dai tamponi per lavorare o per lasciapassare sociale, emergono incidenze bassissime, ma sono errate” Come tiene infatti a spiegare il microbiologo romano, “In genere ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) “In tutti gli altri paesi d’Europa e del mondo c’è un rapporto di uno a milleai numeri dei casi e dei, quindi dovremmo avere anche noi unmolto più grande die non si capisce questa situazione”. Si dichiara perplesso il direttore Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova, Andrea, intervenendo su 24 Mattino su Radio 24. Secondo l’esperto infatti, “Oggi in Italia abbiamo 30-40al giorno per Covid e abbiamo unridicolo di, evidentemente c’è una discrepanza ingiustificabile“.: “Dai tamponi per lavorare o per lasciapassare sociale, emergono incidenze bassissime, ma sono errate” Come tiene infatti a spiegare il microbiologo romano, “In genere ...

