Concerti di Bryan Adams in Italia nel 2022: le date di Roma, Firenze e Conegliano per So Happy It Hurts

Bryan Adams in Italia nel 2022. L'ultima volta del cantautore canadese è stata nel 2019 con due date a Milano e Bologna per il tour promozionale di Shine A Light. A questo giro l'artista ritorna nel Belpaese con un nuovo disco, So Happy It Hurts in prossima uscita, anticipato dalla title-track disponibile da oggi su tutti i canali digitali.

So Happy It Hurts è il 15esimo disco in studio del cantautore canadese anticipato dalla title-track uscita in tutti i digital stores dopo la mezzanotte. Bryan Adams ritorna con il rock melodico che lo distingue da sempre, e il video ufficiale di questo nuovo singolo sarà disponibile a partire dalle 18 di ...

