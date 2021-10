Come il down di Whatsapp ha colpito duramente le startup in India (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alcune tipologie di startup in India sono state letteralmente paralizzate dal Whatsapp down di lunedì 4 ottobre. Considerando qualche dato è facile capire Come il fatto che Whatsapp, Instagram, Messenger e Facebook siano andati in down per quel lasso di tempo abbia praticamente paralizzato una serie di attività. Quando il down è cominciato, in India, erano le 20 ma ci sono servizi – Come la consegna di pane e dolci a domicilio – che lavorano proprio in quel lasso di tempo. Il panico è stato generalizzato e diffuso anche perché in India solo il 2,7% della popolazione è su Twitter, l’unico social su cui è stato evidente immediatamente quello che stava succedendo in tutto il mondo. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alcune tipologie diinsono state letteralmente paralizzate daldi lunedì 4 ottobre. Considerando qualche dato è facile capireil fatto che, Instagram, Messenger e Facebook siano andati inper quel lasso di tempo abbia praticamente paralizzato una serie di attività. Quando ilè cominciato, in, erano le 20 ma ci sono servizi –la consegna di pane e dolci a domicilio – che lavorano proprio in quel lasso di tempo. Il panico è stato generalizzato e diffuso anche perché insolo il 2,7% della popolazione è su Twitter, l’unico social su cui è stato evidente immediatamente quello che stava succedendo in tutto il mondo. LEGGI ANCHE ...

