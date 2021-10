Colantuono: “Non giudicate l’Atalanta per una partita, ripartirà e sarà un rullo” (Di lunedì 11 ottobre 2021) La panchina un po’ gli manca e sarebbe strano il contrario, per lui che è mister adrenalina&concretezza, ma “non è un’ossessione tornare ad allenare”, precisa. Intanto resta in attesa, si tiene in forma in bicicletta e non perde una partita, per ora da spettatore. Stefano Colantuono, tre squadre sono davanti a tutti in Serie A: saranno loro che si giocheranno lo scudetto? Sicuramente al momento Napoli, Milan e Inter sono le più pronte e al di là della rosa che hanno vedo che Milan e Napoli stanno giocando il calcio migliore. E l’Atalanta a metà classifica, a ridosso dell’Europa, come la vede? Ma giudicare l’Atalanta dalle prime partite è un errore, perché poi viene fuori alla distanza quando è la migliore di tutti e a quel punto la troveremo davanti. l’Atalanta è un piccolo diesel di grande ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 ottobre 2021) La panchina un po’ gli manca e sarebbe strano il contrario, per lui che è mister adrenalina&concretezza, ma “non è un’ossessione tornare ad allenare”, precisa. Intanto resta in attesa, si tiene in forma in bicicletta e non perde una, per ora da spettatore. Stefano, tre squadre sono davanti a tutti in Serie A: saranno loro che si giocheranno lo scudetto? Sicuramente al momento Napoli, Milan e Inter sono le più pronte e al di là della rosa che hanno vedo che Milan e Napoli stanno giocando il calcio migliore. Ea metà classifica, a ridosso dell’Europa, come la vede? Ma giudicaredalle prime partite è un errore, perché poi viene fuori alla distanza quando è la migliore di tutti e a quel punto la troveremo davanti.è un piccolo diesel di grande ...

