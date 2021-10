Cilavegna | botte alla moglie | arrestato dai carabinieri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cilavegna botte

IL GIORNO

E' avvenuto ieri sera a. La donna è riuscita a chiedere l'intervento dei carabinieri di Gravellona che sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno proceduto all' arresto dell'uomo per ...La donna è stata aggredita al culmine di una lite sotto gli occhi del figlio. Ha subìto lesioni giudicate guaribili in 25 giorni ...