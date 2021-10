Ciclismo: Cassani, 'sono un uomo da strada non da scrivania per questo rinuncio a incarico Fci' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - "Ormai è cosa nota: dal 30 settembre non sono più il commissario tecnico della nazionale di Ciclismo e proprio oggi ho risposto alla proposta per un nuovo incarico: essere a capo della ciclistica servizi che è qualcosa di molto importante. Lasciatemi spiegare perché non ho accettato questo incarico con un'immagine che, anche solo ricordarla, mi fa tremare i polsi e palpitare forte il cuore. sono le pedalate di Sonny Colbrelli nella vittoriosa Roubaix. È in quel fango che copre completamente Sonny che io ritrovo tutti i motivi del mio sconfinato amore per il Ciclismo. Io ero lì con Colbrelli, pedalavo con lui, stavo facendo a metà di tutto; fango e sudore, speranza e fatica". Così in un post su Facebook l'ex ct della nazionale italiana di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - "Ormai è cosa nota: dal 30 settembre nonpiù il commissario tecnico della nazionale die proprio oggi ho risposto alla proposta per un nuovo: essere a capo della ciclistica servizi che è qualcosa di molto importante. Lasciatemi spiegare perché non ho accettatocon un'immagine che, anche solo ricordarla, mi fa tremare i polsi e palpitare forte il cuore.le pedalate di Sonny Colbrelli nella vittoriosa Roubaix. È in quel fango che copre completamente Sonny che io ritrovo tutti i motivi del mio sconfinato amore per il. Io ero lì con Colbrelli, pedalavo con lui, stavo facendo a metà di tutto; fango e sudore, speranza e fatica". Così in un post su Facebook l'ex ct della nazionale italiana di ...

