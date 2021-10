Chechi: “Pericolo fascismo in Italia? Assolutamente no, ma non sottovalutare queste azioni” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il campione olimpico degli anelli ad Atlanta 1996, Yury Chechi, intervenuto ad ‘Un Giorno da Pecora’ in onda su Rai Radio1, ha espresso il proprio parere in merito ai disordini dello scorso sabato avvenuti a Roma: “In Italia c’è un Pericolo fascismo? No, non c’è Assolutamente un Pericolo fascismo ma non vanno sottovalutate queste azioni, queste manifestazioni e questo piccolo risveglio di ideologie, di situazioni come queste, che certamente non vanno bene, ma non penso che si possa parlare di un Pericolo fascismo. Certo, non vanno sottovalutate situazioni come queste”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il campione olimpico degli anelli ad Atlanta 1996, Yury, intervenuto ad ‘Un Giorno da Pecora’ in onda su Rai Radio1, ha espresso il proprio parere in merito ai disordini dello scorso sabato avvenuti a Roma: “Inc’è un? No, non c’èunma non vanno sottovalutatemanifeste questo piccolo risveglio di ideologie, di situcome, che certamente non vanno bene, ma non penso che si possa parlare di un. Certo, non vanno sottovalutate situcome”. SportFace.

