Cgil: attacco hacker al sito del sindacato (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sabato Roma è stata teatro di una manifestazione "No Green Pass". La manifestazione è presto degenerata in violenza e numerosi manifestanti (perlopiùdel partito Forza Nuova) hanno preso d'assalto la sede del sindacato della Cgil. Scene che hanno rievocato l'assalto al Campidoglio americano dello scorso 6 gennaio. Ora, secondo quanto riferito dal sindacato, il sito web

